Covid-19 : la mise au point optimiste de Jérôme Salomon

Vers la fin de la quatrième vague ? Alors qu'elle a frappé le pays dans le courant du mois de juillet, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a assuré ce dimanche 5 septembre sur BFMTV qu'elle « évoluait favorablement » avec une baisse « de 20 % du nombre de cas en une semaine, même si la situation reste très difficile dans les outre-mer ».

En effet, le nombre de personnes hospitalisées diminue depuis plusieurs jours, même en réanimation. Toutefois, avec la rentrée scolaire qui a débuté le 2 septembre dernier, « nous sommes dans une période décisive, cruciale, un tournant important de cette quatrième vague », prévient Jérôme Salomon. Mais, « il me semble que nous sommes tous vigilants en cette rentrée », a-t-il précisé, affirmant être « confiant ». « Je trouve que les Français font preuve de plus en plus de collectif, ils ont compris l'intérêt de la vaccination [...], je ne suis pas inquiet », explique le directeur général de la Santé.

Un engouement des adolescents pour la vaccination

Afin de poursuivre l'effort de vaccination, et d'atteindre l'objectif des 50 millions de personnes vaccinées début septembre, Jérôme Salomon conseille aux personnes encore indécises « d'aller voir les professionnels de santé, d'aller discuter avec la pharmacienne, avec les personnes dans les centres ». Un dialogue utile, selon lui, car « chaque vaccination

... Lire la suite sur LePoint.fr