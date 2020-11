Covid-19 : la France accélère les préparatifs de la campagne de vaccination

Depuis l'annonce la semaine dernière d'un vaccin efficace à 90 % contre le Covid-19, mis au point par les sociétés Pfizer et BioNTech, la France a intensifié sa préparation d'une campagne de vaccination exceptionnelle, encore plus importante que celle de 2009 contre la grippe A (H1N1). Selon les informations de nos confrères des Échos, le gouvernement a provisionné 1,5 milliard d'euros dans le budget 2021 de la Sécu pour obtenir des vaccins, organiser la logistique et rémunérer tous les professionnels impliqués dans la distribution, les injections et le traçage.

Toujours d'après le journal économique, l'exécutif a sécurisé 90 millions de doses auprès de sept fournisseurs pour le premier semestre 2021, grâce aux préréservations de l'Union européenne, qui négocie avec les groupes pharmaceutiques pour la France. Dans le cadre du vaccin développé par le laboratoire américain Pfizer et l'entreprise allemande BioNTech, le ministre de la Santé Olivier Véran avait d'ailleurs indiqué jeudi 12 novembre, lors du point presse sur le confinement, que l'exécutif avait acheté cinquante super-congélateurs pour stocker le produit, qui doit être maintenu à - 80 degrés. « C'est un chantier monumental, le chantier de la vaccination », avait-il avancé.

Des premières livraisons dès janvier

L'Europe analyse par ailleurs le vaccin du laboratoire américain Moderna, qui est devenu lundi 16 novembre le troisième projet

