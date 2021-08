Covid-19 : la campagne de tests peut rapporter gros aux pharmaciens

Depuis l'annonce du déploiement du pass sanitaire dans les bars, cafés, restaurants, théâtres, hôpitaux et cinémas, la course au test PCR ou antigénique a atteint une cadence à la limite du supportable pour le système de santé français, notamment pour les pharmacies. Avec plus de 4 millions de tests par semaine, biologistes et pharmaciens sont proches de la saturation, poussant le gouvernement à assouplir les règles au moment où le pass sanitaire risque d'augmenter encore la demande : un test de moins de 72 heures est désormais exigé, contre 48 auparavant.

Chaque semaine a depuis établi un nouveau record : la dernière semaine de juillet, plus de 4,1 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés en France et la première semaine d'août a commencé sur des bases encore un peu plus élevées. Les 15 millions d'adultes rattrapés par le temps ou ne souhaitant pas être vaccinés se ruent sur les tests pour pouvoir fréquenter les lieux soumis au pass sanitaire.

Covid : « Nos préparateurs en pharmacie sont prêts à vacciner »

Des barnums de test à distance

Comme l'explique Le Parisien, la question des tests réalisés dans les pharmacies divisait dès novembre. Certains estimaient que cela viendrait entraver leur travail quand d'autres souhaitaient participer à l'effort national contre la pandémie. D'autres y ont même vu une juteuse opportunité commerciale et

