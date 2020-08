Covid-19 : l'étude qui douche les espoirs autour de l'hydroxychloroquine

Alors que l'épidémie qui a paralysé une partie de la planète poursuit ses ravages sur tous les continents, amorçant timidement une lente décrue, aucun traitement spécifique n'a encore fait ses preuves, et les molécules un temps perçues comme les plus prometteuses ont déçu les attentes. Surmédiatisée pendant des mois, l'hydroxychloroquine du Pr Didier Raoult, vantée par les présidents américain et brésilien Donald Trump et Jair Bolsonaro comme un « remède miracle », n'aura finalement pas démontré le moindre impact.

Une nouvelle méta-analyse, publiée ce jeudi dans la revue Clinical Microbiology and Infection, le journal officiel de la Société européenne de microbiologie clinique et des maladies infectieuses (ESCMID), conclut à son inefficacité. « Nos résultats confirment une tendance observée déjà dans d'autres études, qui laisse penser que l'hydroxychloroquine, associée ou non à l'azithromycine, ne réduit pas la mortalité chez les patients hospitalisés », confie son auteur principal Thibault Fiolet, épidémiologiste et doctorant en santé publique à l'Inserm-Université Paris Saclay.

Les auteurs ont passé en revue 29 études évaluant les effets de la chloroquine ou de l'hydroxychloroquine, associée ou non à l'antibiotique azithromycine, sur des patients atteints du Covid-19. Parmi elles, trois essais

