Covid-19 : faut-il laisser les jeunes se contaminer entre eux ?

Dès la fin du confinement, les parcs ont été pris d'assaut à Paris (illustration). © Alexis Sciard / MAXPPP / IP3 PRESS/MAXPPP

Est-il possible de stopper ou au moins de freiner l'épidémie de coronavirus en France ? Au début du mois de juillet, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, appelait à « se préparer à une reprise de l'épidémie ». Quelques semaines plus tard, la Mayenne concentre toutes les inquiétudes et le taux d'incidence du virus est supérieur à 10 dans 19 départements, selon les données de Santé publique France. Faut-il adopter une nouvelle stratégie ? C'est ce qu'estime le Pr Éric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans une interview au Parisien. Il invite ainsi à laisser les jeunes « se contaminer entre eux ».

Pour le médecin, le problème serait avant tout sociétal. Il estime ainsi impossible d'imposer aux jeunes de 20 à 30 ans de porter « le masque partout », ou de « leur interdire de se rassembler, surtout en plein été ». Faute de pouvoir interdire les comportements à risque, il propose donc d'embrasser la situation. « Ce n'est peut-être pas politiquement correct, mais je pense de plus en plus qu'il faut les laisser se contaminer entre eux. » Toutefois, il y met des conditions. Ainsi, les jeunes ne devraient pas voir « leurs parents ni leurs grands-parents ». Le cas échéant, ils deviendraient « un réservoir de contamination et on se retrouvera avec une épidémie ingérable. Ne les stigmatisons pas, disons-leur de respecter les

