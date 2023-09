Covid-19 : face au nouveau variant, le gouvernement reste vigilant mais ne change pas le protocole sanitaire

"On n'a pas prévu à date de redurcir le protocole mais je pense que ça passe par la responsabilisation de chacun", a expliqué le ministre de la Santé.

Alors qu'un nouveau variant laisse craindre une recrudescence de l'épidémie de Covid-19, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a annoncé mardi 5 septembre que la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19 pourrait être avancée. Elle doit démarrer le 17 octobre.

Un nouveau variant, BA.2.86, membre de la famille Omicron, a été détecté pour la première fois en France et est surveillé attentivement par l'OMS en raison du très grand nombre de mutations le rendant susceptible d'évoluer de façon plus importante et de se répandre plus facilement, selon le Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars).

"Comme il y a de nouveaux variants, on se tient prêt à accélérer si besoin la campagne de vaccination" , qui sera couplée comme l'an dernier à celle contre la grippe, et qui doit commencer le 17 octobre, a déclaré Aurélien Rousseau sur France 2 . "À ce stade, on ne l'avance pas, mais s'il faut accélérer on accélérera", a-t-il ajouté. L'Angleterre a annoncé fin août qu'elle avançait par précaution sa campagne de vaccination contre le Covid au 11 septembre.

Pas de durcissement du protocole

Pour Aurélien Rousseau, le retour du Covid "n'est pas inquiétant particulièrement".

"On n'a pas à changer nos comportements", mais à retrouver des réflexes passés , a-t-il souligné : "On a des symptômes, on porte un masque. On va voir une personne fragile, on porte un masque" et "quand vous avez le Covid, il est préférable de rester chez soi et de ne pas aller travailler", a-t-il rappelé.

"On n'a pas prévu à date de redurcir le protocole mais je pense que ça passe par la responsabilisation de chacun."

Quant à un retour de la vaccination obligatoire pour le personnel soignant, ce n'est pas d'actualité, a ajouté Aurélien Rousseau. "Aujourd'hui, on se plie à l'avis de la Haute autorité de santé qui est notre boussole" et qui avait recommandé en mars de lever l'obligation vaccinale pour les soignants, a-t-il dit. "Si jamais l'intensité de la circulation épidémique s'accentuait, on solliciterait à nouveau un avis de la HAS" mais "pour l'instant cette vaccination est fortement recommandée et on en reste là".