Covid-19 : être hospitalisé ferait vieillir votre cerveau de 20 ans

Deux ans et demi après les premiers cas, en novembre 2019, les recherches sur le coronavirus ne cessent d'affiner nos connaissances sur la maladie et ses conséquences, à plus ou moins long terme, pour la santé. Une étude relayée par nos confrères du Guardian, en ce début mai 2022, s'attaque notamment aux dégâts potentiels d'une hospitalisation provoquée par une infection au Covid-19.

Selon l'étude, les problèmes de santé des personnes ayant été hospitalisées sont comparables à un vieillissement de leurs capacités cognitives d'une vingtaine d'années. Un tiers des patients au cœur de l'étude, menée au Royaume-Uni, se sentent débarrassés des symptômes un an après avoir été hospitalisés. Mais certains souffrent d'un déclin cognitif persistant, un covid long affectant le cerveau. « Le Covid provoque des problèmes au niveau de différents organes, y compris le cerveau et nos fonctions cognitives, ainsi que notre santé mentale », explique David Menon, de l'université de Cambridge, qui a mené l'étude. « Si vous pouvez avoir un vaccin et tous vos rappels, vous aurez une maladie moins sévère et l'ensemble de ces problèmes seront atténués ».

Travailler à un futur traitement

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont fait passer des tests cognitifs à 46 patients, en moyenne six mois après leur entrée à l'hôpital entre mars et juillet 2020. Parmi eux, 16 avaient reçu une assistance

