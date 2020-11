Covid-19 : est-il raisonnable d'alléger le confinement dès samedi ?

C'est un soulagement pour les Français qui vont pouvoir sortir un peu plus de chez eux, mais aussi pour les commerçants qui vont pouvoir rouvrir dès ce samedi 28 novembre. Emmanuel Macron a dessiné mardi les grandes lignes du calendrier du déconfinement qui s'étalera au moins jusqu'à la mi-janvier. Mais les indicateurs sont-ils suffisamment bons pour permettre cet allègement dans de bonnes conditions ?

L'objectif fixé par le président de la République de descendre à 5 000 cas par jour n'est pas encore atteint - la semaine passée, une moyenne de 14 480 cas par jour a été détectée -, mais on s'en approche : il y a un mois, quand le confinement a été décidé, on comptait plus de 47 000 cas par jour. Depuis fin octobre, quelques jours avant le début du reconfinement, le taux de reproduction du virus est en chute libre. Le 14 novembre, il n'était plus que de 0,65, ce qui signifie qu'une personne infectée ne contaminait à son tour que 0,65 personne en moyenne. L'épidémie ne progresse plus.

Trois fois moins de cas que début novembre

Le taux d'incidence - le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours - continue donc sa décroissance. Au niveau national, il a fondu à 151 le 22 novembre, contre 221,6 une semaine plus tôt et 401,3 le 8 novembre. En deux semaines, il a presque été divisé par trois. Cette baisse du nombre de nouveaux cas s'observe pour toutes les classes d'âge, y

