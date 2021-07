Covid-19 : en réa, l'âge moyen des patients est passé sous les 60 ans

Des patients de plus en plus jeunes et non vaccinés... Alors que le nombre d'admissions augmente depuis dix jours, les médecins constatent désormais que l'âge moyen des malades est en baisse en comparaison avec les précédentes vagues. Et les données de Santé publique France vont dans le même sens. Selon les calculs du Parisien, l'âge moyen des 952 patients hospitalisés en réanimation en ce début de semaine est passé sous la barre des 60 ans. Une première.

Des données confirmées par le ministre de la Santé, Olivier Véran, mardi : « En moyenne, ils ont 5 ans de moins que lors des vagues précédentes. » Sur les réseaux sociaux, de nombreux médecins s'en inquiètent. « Et c'est parti ! 59 ans, non-vacciné, variant Delta, atteinte pulmonaire 70 %, un tube au bord des lèvres... », a ainsi tweeté le docteur Aurélien Martin-Kleisch, responsable des urgences de l'hôpital de Soissons, dans l'Aisne. Une manière pour lui d'alerter les plus jeunes à la réalité du terrain.

« Tous ne sont pas vaccinés, alors je les engueule »

François-Xavier Moronval, urgentiste d'un hôpital du Grand Est, a quant à lui constaté une reprise de l'épidémie avec des patients qui ont parfois entre 20 et 40 ans. « Je suis de nouveau de garde au Samu. Les appels s'enchaînent déjà, dont de jeunes patients non vaccinés avec suspicions de Covid... Cette nuit de garde risque fortement de

