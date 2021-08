Covid-19 : Didier Raoult exhorte à tester le Vicks Vaporub

Didier Raoult continue de faire parler de lui. Le célèbre professeur a, cette fois-ci, créé une nouvelle polémique en interrogeant l'efficacité de la vaseline ou de Vicks Vaporub pour éviter d'être contaminé par le Covid-19, rapporte Le Figaro. C'est dans une vidéo, qu'il a publiée mardi 3 août sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille, que Didier Raoult s'est questionné sur les « molécules qui ont une activité contre ce virus, qui ne coûtent rien et qui sont anodines ».

Didier Raoult a ainsi incité les Français à tester « la cyclosporine, l'ivermectine... La paraffine dans le nez, la vaseline dans le nez [...], comme le Vicks... ». La marque a rapidement fait une mise au point sur Twitter, après avoir reçu une question d'un internaute.

Le produit ne doit pas être utilisé « sous ou dans le nez, dans la bouche ou ingéré »

Vicks rappelle : « Comme mentionné sur l'étiquette, Vaporub ne doit être appliqué que sur la poitrine et la gorge pour soulager la toux, et sur les muscles et les articulations pour les courbatures », indiquant que le produit ne devait pas être utilisé « sous ou dans le nez, dans la bouche ou ingéré ». Le produit, qui est à base d'huile, peut en effet « pénétrer dans les poumons s'il est mal utilisé ».

