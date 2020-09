Covid-19 : des malades aux symptômes inconnus veulent se faire entendre

Depuis l'apparition en Chine du Sars-CoV-2, la communauté scientifique n'a cessé d'enrichir ses connaissances sur le Covid-19, allongeant sans cesse la liste des symptômes. Mais une part non négligeable des personnes contaminées affirme toujours que de nombreuses manifestations de la maladie ne sont pas reconnues comme telles. Progressivement, les « oubliés » s'organisent en ligne, relate Le Monde.

D'après le gouvernement britannique, 10 % des malades ayant développé des formes bénignes présentent des symptômes atypiques. Le Monde évoque des troubles cardiovasculaires, des problèmes neurologiques, des engelures, même. En France, en revanche, les données concernant ces patients n'existent pas encore. C'est donc sur Facebook et Twitter qu'ils se retrouvent, et comparent leurs situations.

Sur le premier réseau social, cela se passe notamment sur le compte « Covid-19 témoignages : maladie, guérison, astuces et soutien ». Sur Twitter, le compte @AprèsJ20 joue un rôle similaire, à savoir la compilation de témoignages. « Au début, on se rend compte que notre docteur est impuissant, donc on a besoin de trouver des conseils ailleurs », explique au journal Katell Burban, membre du Collectif des malades Covid-19 au long cours.

Une « tendance odieuse du corps médical »

Et

