Le secrétaire d'État en charge des Affaires européennes au gouvernement, Clément Beaune, était l'invité des 4 Vérités, ce jeudi 8 juillet, sur France 2. Il n'a pas caché son inquiétude vis-à-vis du variant Delta, qui gagne progressivement la péninsule ibérique. Pour y faire face dans les meilleures conditions possible, il a appelé les Français à la prudence, en leur suggérant d''éviter autant que possible de choisir l'Espagne et le Portugal pour leurs congés estivaux.

« On va le décider dans les prochains jours, mais nous pourrions prendre des mesures renforcées », a prévenu Clément Beaune, avant de se faire plus précis : « Pour ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l'Espagne, le Portugal dans vos destinations. » Le membre du gouvernement est allé plus loin, en recommandant de se limiter au territoire français.

Des désaccords au sein du gouvernement

Cette mesure de précaution n'a pas été soutenue par d'autres membres du gouvernement. Certains, ayant eux aussi pris part à une matinale ce jeudi, ont tenu à le faire savoir. Bruno Le Maire - ministre de l'Économie -, interviewé par Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV et RMC, a déclaré en ces termes : « Je ne dis pas "pas de vacances en Espagne et au Portugal", car je ne suis ni ministre de la Santé ni ministre des Affaires étrangères. J'essaie d'être un peu philosophe et je ne vais pas endosser

