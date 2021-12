Covid-19: ce que recommande le conseil scientifique pour Noël

Le conseil scientifique met en garde: alors que les fêtes de Noël approchent, les grands événements qui peuvent «conduire à des clusters géants» de Covid-19 doivent «être évités». Telle est la recommandation de l’instance, publiée lundi 13décembre par le ministère de la Santé, face à la cinquième vague épidémique et la poussée du variant Omicron sur le territoire français. Le conseil a également livré ses préconisations en vue des fêtes de fin d’année, propices aux grandes réunions familiales et lors desquelles les gestes barrières peuvent être plus difficiles à respecter.

Concernant ces réunions familiales «de type repas de Noël», le conseil scientifique préconise de «limiter le nombre de participants, de s’assurer que les personnes fragiles ont bien reçu leur dose de rappel, d’aérer régulièrement les locaux et de pratiquer un autotest le jour même, ou un test antigénique la veille ou le jour même de l’événement», cite ainsi France Info.

Omicron pourrait remplacer Delta début 2022

Pour l’organisme, cette fin d’année2021subit une «double menace»: celle des variants Delta, toujours majoritaire en France, et Omicron, qui se propage rapidement. Aussi, il préconise, selon la chaîne, de diminuer le nombre de contacts avec l’extérieur, et surtout de «renoncer immédiatement à tout rassemblement collectif en lieu clos où le port du masque n’est pas

