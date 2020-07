Covid-19 : ce Français en pointe dans la course pour le vaccin

Le PDG de Moderna, Stephane Bancel, lors d'un meeting aux États-Unis avec le président Donald Trump. © Andrew Harnik/AP/SIPA / SIPA / Andrew Harnik/AP/SIPA

Stéphane Bancel a toujours aimé brûler les étapes. Mais, ces derniers mois, ce quadragénaire marseillais a mis le turbo. Moderna, l'entreprise de biotech qu'il dirige depuis sept ans sur la côte est américaine, a lancé mi-mars le premier essai clinique aux États-Unis d'un vaccin expérimental contre le Covid-19 sur des humains. Le quadragénaire vient d'annoncer le lancement fin juillet de la phase 3 de l'expérimentation qui va tester sur quelque 30 000 personnes l'efficacité du traitement, se positionnant comme l'une des entreprises les plus avancées dans la lutte contre la pandémie. Le développement d'un vaccin prend en général des années. Son cours de Bourse s'est envolé de plus de 300 % cette année, ce qui fait de cet homme de 47 ans un milliardaire - sur le papier, au moins. Et surtout, Moderna apparaît comme une bouée de sauvetage pour tous ceux qui espèrent une issue rapide au virus. Un feu de paille ?

Pourtant, Stéphane Bancel était assez sceptique au départ sur la technologie de Moderna. Ce fils d'un ingénieur et d'un médecin intègre Centrale, puis fait un master de génie biochimique à l'université du Minnesota. La recherche ne le tente pas, dit-il. « Ça ne va pas assez vite ! » Il tombe amoureux du Japon et se fait embaucher par bioMérieux à Tokyo, où il monte très vite les échelons. Quatre ans plus tard, il enchaîne par un MBA à Harvard. On est en 2000, tous ses camarades rêvent de Silicon Valley.

