Covid-19 : 67 % des lits de réanimation sont occupés en Île-de-France

Alerte rouge sur l'Île-de-France. Sur BFM TV, ce dimanche 25 octobre, le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) francilienne Aurélien Rousseau s'est inquiété de la situation qui « se tend chaque jour et s'accélère » dans les hôpitaux de la région, alors que la France est touchée de plein fouet par la seconde vague de l'épidémie de coronavirus.

750 malades en réanimation en Île-de-France

« Quelquefois, on voit d'un jour sur l'autre de brusques modifications de nos courbes. Là, on a une accélération des entrées en réanimation, mais aussi dans les lits de médecine depuis deux trois jours. On a 750 malades en Île-de-France en réanimation qui représentent 67 % de nos lits. On a plus de 2 550 malades en hospitalisation conventionnelle », a-t-il décrit à l'antenne de la chaîne d'information en continu.

Le directeur de l'ARS a également insisté sur le fait que la pression « est sur tout l'hôpital » et « pèse sur les soignants ». Il a voulu souligner le défi collectif, qui est « de faire ralentir cette dynamique des contaminations ».

Lire aussi Emmanuel Macron : « Les restrictions n'ont pas vocation à être réduites »

La journée du samedi 24 octobre n'a pas montré d'amélioration à l'échelle nationale. Ainsi, près de 2 500 malades de la Covid-19 étaient hospitalisés en réanimation, 233 nouveaux cas graves ayant été admis dans ces services

... Lire la suite sur LePoint.fr