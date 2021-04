Couvre-feu, terrasses, pass sanitaire : les annonces de Macron

La réouverture du pays se fera en quatre étapes, a annoncé Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale : le 3 mai, le 19 mai, le 9 juin et le 30 juin. Ces étapes pourront toutefois être retardées dans les départements où le taux d'incidence est durablement supérieur à 400 cas pour 100 000 habitants. A l'heure actuelle, huit départements sont concernés : les Bouches-du-Rhône, l'Oise, Paris, la Seine-et-Marne, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

3 mai : les déplacements à nouveau autorisés

À partir de lundi prochain, les déplacements entre régions seront à nouveau autorisés sur l'ensemble du territoire. La règle des 10 kilomètres et des 30 kilomètres en journée ne sera donc plus d'actualité. Le couvre-feu fixé à 19 heures reste cependant en vigueur. Le 3 mai, les enseignements en présentiel vont également reprendre comme prévu dans les lycées, mais avec 50 % des effectifs. Même consigne pour les élèves de troisième et de quatrième, tandis que les classes de cinquième et de sixième retournent au collège à temps plein.

Coignard - Un déconfinement de la France à la carte... territoriale19 mai : couvre-feu à 21 heures et réouverture des terrasses et des commerces

Pour le 19 mai, plusieurs changements ont été annoncés par le président. Le couvre-feu passera ainsi de 19 heures à 21 heures. Les restaurants et

