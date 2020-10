Couvre-feu, masques, restaurateurs... le bilan des verbalisations

Les Français connaîtront dans les prochains jours les éventuelles nouvelles restrictions décidées par l'exécutif pour tenter d'endiguer la seconde vague de Covid-19 qui sévit dans le pays. Pour l'heure, ce mardi 27 octobre, Gérald Darmanin a dressé un nouveau bilan du couvre-feu, expliquant, sur France Inter, qu'il était « très bien respecté ».

« Ce que je constate, c'est que le couvre-feu est très bien respecté là où on l'a décidé. (...) Il y a 12 000 policiers et gendarmes qui surveillent, grosso modo, la moitié du territoire qui est pris dans ce couvre-feu. Et il n'y a eu que 14 620 PV qui ont été dressés. Pourtant, vous avez vu que la police et la gendarmerie sont très présentes », a expliqué le ministre de l'Intérieur, au onzième jour des premiers couvre-feux décrétés, et alors que de nouveaux ont été mis en place depuis. 54 départements sont concernés depuis vendredi 23 octobre minuit.

Le lundi précédent, le 19 octobre, Gérald Darmanin avait évoqué, sur TF1, le nombre de « 3 019 verbalisations ». Trois jours plus tard, le jeudi 22 octobre, alors que neuf métropoles seulement étaient concernées, Gérald Darmanin avait évoqué, à l'Assemblée nationale, « 4 777 verbalisations ».

19 500 commerces et restaurants contrôlés

Europe 1, de son côté, explique que le nombre de contrôles et de verbalisations était en nette hausse le week-end dernier, par rapport au précédent.

