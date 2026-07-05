Coupe du monde-Les Bleus ont montré qu'ils savaient jouer un autre football

Impressionnante offensivement depuis le début de la Coupe du monde de football, l'équipe de France a su montrer d'autres qualités samedi pour éliminer le Paraguay (1-0) en huitièmes de finale, dans une rencontre qui pourrait être fondatrice pour la suite de la compétition.

Loin de son festival de buts depuis le début du Mondial, puisqu'elle avait marqué au moins trois fois lors de chacun de ses quatre premiers matches, la France s'est heurtée, samedi à Philadelphie, à un bloc paraguayen regroupé et à une défense rugueuse, parfois à la limite de la légalité.

"Je n'avais jamais joué un match comme ça avec autant de coups en traître, de poussettes dans le dos", a expliqué en zone mixte l'ailier gauche Bradley Barcola.

Un discours partagé par tous ses coéquipiers, notamment le défenseur central William Saliba.

"Ils ont essayé de nous sortir de notre match mais on est restés concentrés, on n'a pas pris de but et on a su marquer à la fin", a-t-il dit.

Les Bleus ont effectivement réussi à percer le verrou adverse au coeur de la seconde période grâce à un penalty provoqué par Désiré Doué et transformé par Kylian Mbappé.

"On savait quel type de match on allait avoir", a réagi le buteur sur M6. "On a montré qu'on n'était pas seulement une équipe offensive. On sait faire le sale football aussi."

En zone mixte, Rayan Cherki a également loué la qualité de son équipe et de ses coéquipiers à pratiquer un football différent de celui proposé depuis le début de la compétition, dans lequel Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé étincelaient.

"On savait qu'aujourd'hui, on allait peut-être moins montrer nos qualités techniques, nos qualités tactiques, parce que leur qualité première est de faire la guerre", a déclaré le milieu offensif de Manchester City, entré en fin de match à la place d'Ousmane Dembélé.

"Aujourd'hui, on a rappelé à tout le monde que l'équipe de France, ce n'est pas que le football. On sait aussi batailler."

Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps était, lui, fier de la maîtrise de ses joueurs dans ce contexte difficile.

"J'avais préparé les joueurs, et heureusement, qu'ils s'attendaient à ça", a-t-il dit en conférence de presse. "On a gardé nos nerfs, et c'était essentiel."

Cette victoire acquise difficilement pourrait être fondatrice pour l'équipe de France, en quête d'une troisième étoile après 1998 et 2018.

"Jusqu'à maintenant, on était plutôt dans la facilité. C'est bien aussi de passer par là", a estimé Didier Deschamps. "Ça va servir d'expérience, parce que, malgré tout, il y a beaucoup de joueurs pour qui c'est la première Coupe du monde."

Les Bleus défieront le Maroc, jeudi à Boston (20h00 GMT), pour une place dans le dernier carré.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Gilles Guillaume)