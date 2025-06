Coupe du monde des clubs : la FIFA dévoile les contours du spectacle de la mi-temps du match d’ouverture

We Love Green a de la concurrence.

Pour le match d’ouverture de sa première Coupe du monde des clubs, la FIFA a choisi une affiche originale : Inter Miami-Al Ahly. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, le Hard Rock Stadium de Miami, normalement acquis à la cause de Lionel Messi et ses coéquipiers, sera également le théâtre du spectacle de la mi-temps, généralement un institution lors des grands événements sportifs américains. Pour l’occasion, Gianni Infantino et Hugh Evans, directeur général de l’association Global Citizen, ont dévoilé la programmation du show , « sélectionné par notre partenaire Chris Martin, de Coldplay » . On aura donc droit à bref concert du Colombien J Balvin, accompagné par Doja Cat et Tems.…

LT pour SOFOOT.com