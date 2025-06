Coupe du monde des clubs : l’IA entre en jeu

Voici une nouvelle raison de détester cette Coupe du monde des clubs, sortie tout droit du cerveau tordu de Gianni Infantino : l’IA va bientôt remplacer les arbitres.

« Grâce à plusieurs caméras, à un capteur à l’intérieur du ballon et à l’intelligence artificielle, le système suivra la position de chaque joueur et du ballon afin d’émettre automatiquement des alertes en temps réel aux membres du corps arbitral en cas de hors-jeu flagrant. » Le communiqué officiel de la FIFA, daté du 6 juin, détaille la petite révolution qu’elle entend instaurer à l’occasion de la Coupe du monde des clubs, qui doit se tenir aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet.

Cette compétition ne se résume pas, en effet, à une immense foire destinée à tester les nouveaux joueurs récemment recrutés par les grands clubs européens, ou à une tentative supplémentaire de la multinationale du ballon rond de court-circuiter les confédérations – en particulier la plus riche, l’UEFA. Elle participe d’un vaste mouvement de transformation de ce sport en une forme, surtout économique, de divertissement de plus en plus poussée et élaborée, peu importe son histoire ou sa culture. En prenant la main sur l’arbitrage, la FIFA s’offre un levier non négligeable pour remodeler son « produit phare » selon ses ambitions commerciales.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com