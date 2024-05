Coupe du monde de rugby en France : l'impact économique du Mondial-2023 en chiffres

Dépenses, profil des visiteurs... Une étude commandé par le ministère des Sports vient faire la lumière sur les retombées du Mondial organisé à l'automne dernier dans l'Hexagone.

( AFP / FRANCK FIFE )

Un total de 871 millions d'euros en provenance de l'étranger a été injecté dans l'économie française pendant la Coupe du monde 2023 de rugby (8 septembre-28 octobre), selon une étude commandée par le ministère des Sports et publiée mercredi 23 mai.

Coût "modéré" pour les autorités

Cette 10e édition, remportée par l'Afrique du Sud, "a généré un apport net de 871 millions d'euros" provenant des "dépenses économiques des visiteurs internationaux et des organisations", soit "690 millions d'euros d'impact direct, 143 millions d'impact indirect et 38 millions d'impact induit", précise un communiqué du comité organisateur. Selon l'étude réalisée par le cabinet EY, 425.000 visiteurs internationaux (dont 72% d'Européens) ont séjourné en moyenne 10 jours en France et dépensé 170 euros par jour.

En outre, l'étude souligne que le coût supporté par les autorités locales a été "modéré", les 70 millions d'euros de dépenses publiques (sécurité, stades et "fan zones") ayant été couverts par les 84 millions de recettes fiscales "provenant de la TVA et des taxes sur le tourisme".

Les rencontres ont par ailleurs enregistré "neuf des dix plus fortes audiences TV françaises de l'année". Sur les 65% de la population française qui ont regardé au moins un match à la télévision, 40% le faisaient pour la première fois et la moitié des nouveaux spectateurs étaient des spectatrices.

"Sur le million de personnes qui ont assisté à au moins un des 48 matches, 59% étaient françaises", souligne également le communiqué, qui précise que 25% d'entre elles étaient des femmes.

Au niveau environnemental, l'empreinte carbone totale du Mondial-2023 s'élève à "830.000 tonnes d'équivalent CO2, dont 86% proviennent des déplacements des visiteurs internationaux en dehors de la France (émissions de type 3)", précise le communiqué.

Enfin, 160.000 personnes ont bénéficié des "programmes sociaux" mis en place par le comité organisateur (projets de développement social par le rugby, campagne de sensibilisation à l'inclusion des communautés LGBTQI+ dans le rugby etc...), d'après la même source.