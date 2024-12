Coupe de France : où est le cool dans ces 32es ?

Sacrilège, les 32es de finale de la Coupe de France ne se joueront de nouveau pas lors de la première semaine de janvier, mais bien de ce vendredi à dimanche. Alors, vers quels matchs se tourner pour bougonner que c’était mieux avant ? Petite sélection.

Vendredi 20 décembre

→ 20h45 : Espaly – Dijon

Alexandre Janik est un homme heureux. Peut-être même l’homme le plus heureux de France au moment du coup d’envoi au stade du Viouzou d’Espaly-Saint-Marcel, en Haute-Loire. Et pour cause, sur le territoire de cette commune de la banlieue du Puy-en-Velay, peuplée de 3 547 Espaviots, Alexandre Janik est le seul supporter revendiqué du Dijon FCO. Logique quand on est originaire de Talant, en Côte-d’Or, mais de là à imaginer que son club de cœur affronte un jour celui du village où il a élu domicile depuis quelques années, c’est inespéré. Sachant qu’il reste quelques places à pourvoir en pourtour (5 euros), Alex – qui sera exceptionnellement situé en parcage – a peut-être un argument qui vous poussera à tracer la route jusqu’au Viouzou. « C’est un stade qui mélange Monaco et Braga, situé aussi dans une carrière, décrit le jeune homme à France Bleu Bourgogne . Ils ont fait une jolie tribune, le stade est sympa, je l’aime beaucoup, assez atypique . » Et avec seulement deux divisions d’écart entre les deux équipes (N3 vs N1), l’exploit est clairement possible. Reste à savoir pour qui.

Samedi 21 décembre

→ 18h : Corte (N3) – Nice (L1)

En 2006, le club corse, alors en CFA2, atteignait pour la première fois de son histoire les 32 es de finale, avant de s’incliner de peu (3-2) contre le Stade rennais. Cette saison, les Cortenais – aujourd’hui en N3 – ont une nouvelle chance de rêver. En effet, sur la pelouse de Furiani, leurs adversaires niçois débarqueront avec pas moins de TREIZE absents : Dante, Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem, Ali Abdi, Antoine Mendy, Morgan Sanson, Jérémie Boga, Mohamed-Ali Cho, Terem Moffi, Victor Orakpo, Tom Louchet, Pablo Rosario et Hicham Boudaoui. En plus de ça, c’est Maxime Dupé qui tiendra les bois des Aiglons à la place de l’habituel titulaire Marcin Bulka. Le moment est venu de prouver que le nombre 13 porte bonheur, histoire de fêter Noël avant l’heure.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com