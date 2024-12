Coupe de France : Montpellier sans ses supporters au Puy

Faudra se débrouiller tout seul pour trimballer toute la flotte.

La rencontre entre Le Puy (N2) et Montpellier (L1), prévue ce samedi (18h) pour le compte des 32 es de finale de la Coupe de France, se déroulera sans les supporters visiteurs suite à un arrêté pris ce jeudi par le préfet de Haute-Loire Yvan Cordier. En raison du « fort et ancien antagonisme entre les supporters montpelliérains et stéphanois », il sera impossible pour toute personne se prévalant de la qualité de supporter du MHSC d’accéder au modeste stade Massot et ses 2700 places assises, situé à environ 70 kilomètres de Saint-Étienne.…

FG pour SOFOOT.com