information fournie par So Foot • 20/12/2024 à 10:15

Coupe de France : les supporters marseillais interdits de déplacement

Oh, mais quelle surprise.

Le couperet est tombé ce vendredi matin : les supporters de l’Olympique de Marseille ne pourront pas se déplacer à Saint-Étienne dimanche pour le 32 e de finale de Coupe de dimanche . Cette décision émane d’un arrêté du ministère de l’Intérieur paru aujourd’hui au Journal officiel . Dans ce dernier, Bruno Retailleau, le ministre de l’Intérieur, a justifié ce choix : « Un risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs existe […] les troubles à l’ordre public et les comportements violents des supporters stéphanois à l’occasion des rencontres entre l’ASSE et un club avec lequel il existe une rivalité particulière persistent à Saint-Étienne, malgré la mise en œuvre de mesures d’encadrement des déplacements des supporters par le préfet de la Loire. »…

TM pour SOFOOT.com