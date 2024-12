information fournie par So Foot • 22/12/2024 à 16:28

Coupe de France : Le FC Nantes refuse de laisser sa recette

Capitale des ducs de Bretagne, la classe en moins.

En 32 es de finale de la Coupe de France, le FC Nantes a bien respecté la JA Drancy sur le terrain, en l’emportant (0-4). En dehors, c’est cependant une autre histoire. Comme relayé par Le Parisien , la direction nantaise a effectivement refusé de laisser la recette de sa victoire (13 000 euros) au club francilien. De quoi faire grincer des dents Alain Melaye, président de Drancy : « On va faire un virement aux Nantais de 13 000 euros alors que le club a un budget de plusieurs dizaines de millions d’euros. Pour nous, le déplacement au stade Bauer (où s’est joué le match) et toutes les dépenses occasionnées vont nous faire un trou de 40 000 euros. On va sans doute devoir payer un grand filet de protection au gestionnaire du Red Star car les ultras nantais l’ont brûlé après la rencontre. » …

