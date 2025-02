Coupe de France : Dunkerque réalise l’exploit de sortir Lille aux tirs au but, Sima sauve Brest face à Troyes

Lille 1-1 (4 T.A.B 5) Dunkerque

Buts : A. Gomes (85 e ) pour le LOSC // Tejan (90+6 e ) pour l’USLD

Après une séance de tirs au but étouffante, Dunkerque (Ligue 2) réalise l’exploit de sortir Lille et se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France (1-1, 4-5 TAB). Pourtant, ce sont les Dogues qui ont directement mis la pression sur leur voisin nordiste. Dès la 14 e minute de jeu, il faut une intervention miraculeuse du défenseur central Geoffrey Kondo sur sa ligne pour empêcher Thomas Meunier, pourtant aux 6 mètres, de faire trembler les filets. Jonathan David fracasse ensuite la transversale (23 e ), avant d’échouer de nouveau, cette fois à cause d’Ewen Jaouen, auteur d’un arrêt à une main magnifique face au Canadien, idéalement trouvé par Hakon Haraldsson (55 e ). Le traquenard se prolonge quand l’Islandais, qui a bien suivi une frappe repoussée d’Ethan Mbappé, trouve à son tour un montant (66 e ). La malédiction est finalement brisée par André Gomes à la 85 e minute : Haraldsson glisse le ballon pour David dans la surface à gauche qui fait la différence à coups de dribbles avant d’envoyer une offrande aux 6 mètres où Gomes surgit pour marquer en force (1-0, 85 e ) . Mais Dunkerque n’abdique pas et égalise en toute fin de rencontre grâce à un coup de casque de Kay Tejan (1-1, 90+6 e ) . Au terme d’une séance de tirs au but épique, et malgré l’immense Vito Mannone a sorti deux parades, Dunkerque réalise un grand coup en sortant le LOSC. Historique.…

TM pour SOFOOT.com