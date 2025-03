Cote de popularité : à choisir, les Français et les sympathisants du RN préfèrent Jordan Bardella à Marine Le Pen

Marine Le Pen a toutefois pris la tête du classement des cotes d'adhésion, devant Édouard Philippe.

Marine Le Pen et Jordan Bardella à Paris, le 14 septembre 2024. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Interrogé sur le préférence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, les sympathisants du Rassemblement national, comme les Français dans leur ensemble affichent une préférence pour le président du parti d'extrême-droite, selon un sondage Odoxa publié lundi 31 mars, avant la condamnation à une peine d'inéligibilité de Marine Le Pen.

À la question : "Entre Jordan Bardella et Marine Le Pen qui appréciez-vous le plus, ou, à défaut, qui rejetez-vous le moins ?", 31% des Français optent pour le président du RN contre 16% pour la triple candidate à l'élection présidentielle. Proportion identique parmi les sympathisants du RN (60% pour Jordan Bardella contre 32% pour Marine Le Pen).

Par ailleurs, dans le classement des cotes d'adhésion, Marine Le Pen (37%), en hausse de 4 points en février, dépasse "symboliquement" l'ancien Premier ministre Édouard Philippe (36%), qui occupait la tête depuis son départ de Matignon en 2020.

Emmanuel Macron remonte

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella est troisième (35%) devant l'ancien Premier ministre Gabriel Attal (34%) et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau (33%).

Selon le sondage, Emmanuel Macron est un bon président pour 29% des Françai s, une hausse de 4 points en un mois, tandis que François Bayrou recule à nouveau (23%, -4). Selon cette étude mensuelle, réalisée avec le cabinet Mascaret pour la chaîne Public Sénat et la presse quotidienne régionale, François Bayrou a perdu sept points depuis sa nomination en décembre. Le chef de l'État s'éloigne, lui, de son plus faible score enregistré depuis 2017 (23% en novembre).

Sondage réalisé par internet les 26 et 27 mars auprès d'un échantillon de 1.005 Français représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 2,5 et 3 points.