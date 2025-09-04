Cote de confiance : Emmanuel Macron s'effondre à 15%, François Bayrou à 14%

François Bayrou signe la pire performance d'un Premier ministre dans ce baromètre.

Emmanuel Macron à Paris, le 4 septembre 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La cote de confiance d'Emmanuel Macron s'est effondrée à 15%, selon un sondage de Verian pour Le Figaro Magazine publié jeudi 4 septembre. François Bayrou fait encore pire, avec 14% des Français qui lui font confiance pour résoudre la crise que traverse actuellement la France.

Seulement 15% des Français déclarent faire confiance au Président, soit une chute brutale et inédite de 6 points par rapport à juillet 2025 . C'est le plus bas niveau observé depuis son élection en 2017 au moment où le pays s'apprête à connaître une nouvelle période d'incertitude politique à quatre jours d'un vote à l'Assemblée nationale qui devrait signer la chute du gouvernement.

L'avenir de François Bayrou ne semble tenir qu'à un fil alors que les oppositions, dont le Parti socialiste, ont déjà annoncé qu'elles ne voteraient pas lundi la confiance qu'il a sollicitée sur l'urgence à résorber la dette. Et les députés ne sont pas les seuls à ne plus croire en la capacité du chef du gouvernement à redresser le pays puisque la confiance des Français à son égard est également en recul, à 14% (- 2 points). Soit le niveau le plus faible jamais observé pour un Premier ministre dans ce baromètre.

Jordan Bardella devant Marine Le Pen

Les mauvaises faveurs de l'opinion publique au sujet du couple exécutif se répercutent inévitablement sur leurs partis. Le MoDem et Renaissance voient leur image se dégrader aux yeux des Français puisqu'ils ne recueillent respectivement plus que 17% et 14% d'opinion favorable.

Au contraire, la conjoncture politique actuelle profite au Rassemblement national, qui est de loin, le parti bénéficiant de la meilleure image (40%) . Et son président, Jordan Bardella, est mis en avant par 42% des Français qui souhaitent le voir jouer un rôle important dans les mois et années à venir. Un niveau record dans cet indicateur, qui le place devant Marine Le Pen (41%) et l'ancien Premier ministre et président du parti Horizons, Édouard Philippe (31%).

L'enquête a été réalisée en ligne du 31 août au 2 septembre auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de l'ensemble de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.