Côte d'Ivoire-Ouattara largement réélu président, selon les résultats provisoires

Le président ivoirien Alassane Ouattara a été largement réélu pour un quatrième mandat, selon les résultats provisoires annoncés lundi par la commission électorale.

Le chef d'Etat de 83 ans remporte 89,77% des suffrages d'un scrutin qui a été marqué par l'inéligibilité de deux candidats : le prédécesseur d'Alassane Ouattara à la présidence, Laurent Gbagbo, et l'ancien directeur général de Credit Suisse, Tidjane Thiam.

Ce dernier a dénoncé une élection "marquée par une faible participation" qui s'est déroulée dans un "climat de peur" dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Le taux de participation s'est établi à 50% environ, comparable aux dernières élections présidentielles de 2015 et 2020.

Depuis la guerre qui a éclaté à la suite de l'élection présidentielle de 2010, lors de laquelle Laurent Gbagbo n'a pas souhaité reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara, beaucoup d'Ivoiriens se sont éloignés de la politique, selon Rinaldo Depagne, vice-directeur du programme Afrique à l'International Crisis Group.

"Les gens disent qu'ils n'ont aucun futur avec la politique, où ils n'imaginent pas que la politique puisse apporter un changement positif au pays."

L'ancienne première dame du pays, Simone Gbagbo, qui a recueilli 2,42% des voix, a concédé sa défaite lundi, appelant le président Ouattara pour le féliciter de sa victoire, a-t-on appris d'une source.

Autre candidat à l'élection présidentielle, l'ancien ministre ivoirien du Commerce Jean-Louis Billon a reconnu dès dimanche sa défaite face à Alassane Ouattara. Il a remporté 3,09% des suffrages.

Les résultats doivent être validés par le Conseil constitutionnel dans les prochains jours.

Après une réélection contestée en 2020, Alassane Ouattara avait dit qu'il ne se représenterait pas à l'issue de son mandat, avant de changer d'avis en janvier dernier.

Lors de l'annonce de sa candidature au mois de juillet, Alassane Ouattara a déclaré qu'un quatrième mandat serait un mandat de "transmission générationnelle".

