Corruption, favoritisme... : les atteintes à la probité en hausse de 28% entre 2016 et 2021

Les infractions à la probité sont proportionnellement plus nombreuses dans les départements et régions d'Outre-Mer et en Corse.

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Les atteintes à la probité en France -corruption, prise illégale d'intérêts, favoritisme, etc.- ont augmenté de 28% entre 2016 et 2021, selon une étude du ministère de l'Intérieur publiée jeudi 27 octobre.

En France, en 2021, 801 infractions d'atteinte à la probité ont été enregistrées par la police et la gendarmerie, contre 628 en 2016, selon le service statistiques de Beauvau. Leurs auteurs sont des Français à 95% et la majorité sont des hommes âgés de 45 à 54 ans.

Surtout dans la sphère publique

La hausse de cette délinquance est liée, entre autres, aux infractions de corruption (+46% sur la période) qui représentent près d'un tiers (29%) des atteintes à la probité entre 2016 et 2021 et concernent dans 68% des cas la sphère publique.

Derrière la corruption, le détournement de fonds publics (24%) et la prise illégale d'intérêts (18%) constituent les autres infractions les plus fréquemment constatées sur cette période.

Les infractions à la probité sont proportionnellement plus nombreuses dans les départements et régions d'Outre-Mer et en Corse , rapportées à la taille de leurs populations.

La Corse-du-Sud et la Haute-Corse comptabilisent ainsi plus de six infractions en moyenne par an pour 100.000 habitants entre 2016 et 2021. Les cinq départements et régions ultramarins comptabilisent eux entre 2,1 et 4 infractions moyennes pour 100.000 habitants, et seulement deux infractions en moyenne à Paris.