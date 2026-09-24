CORRIGÉ - EXCLUSIF-Anthropic et OpenEvidence s'associent pour déployer l'IA médicale à l'échelle mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du paragraphe 2 pour préciser que la plateforme est gratuite pour les professionnels de santé aux États-Unis et au Canada)

par Nancy Lapid

La start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Anthropic et la plateforme de connaissances médicales OpenEvidence collaborent afin de mettre à la disposition des médecins des outils d'aide à la décision clinique basés sur l'IA dans les régions n'ayant pas accès à cette technologie, ont annoncé mardi les deux entreprises.

OpenEvidence répond aux questions des médecins en s'appuyant sur des recherches médicales évaluées par des pairs et des recommandations thérapeutiques. La plateforme est gratuite pour les cliniciens aux États-Unis et au Canada.

Cette nouvelle initiative consiste en une version spécialisée mise gratuitement à la disposition des professionnels de santé dans des dizaines de pays à faibles et moyens revenus, où l’accès limité à la littérature médicale, à l’expertise des spécialistes et à la formation médicale continue peut nuire à la prise en charge des patients.

Partout dans le monde, les systèmes de santé cherchent à déterminer si l’IA générative peut contribuer à pallier la pénurie de médecins et de spécialistes. Les partisans de cette approche affirment que les outils d’IA peuvent aider les cliniciens à s’y retrouver rapidement dans de vastes quantités d’informations médicales, tandis que les détracteurs mettent en garde contre le fait que des systèmes entraînés principalement sur des données provenant de pays à revenus élevés pourraient ne pas refléter les conditions de pratique locales.

Selon une liste fournie par OpenEvidence, cette initiative est en cours de déploiement dans une centaine de pays, dont l’Ouganda, l’Angola, le Soudan, Haïti et la Mongolie.

"L’accès aux connaissances médicales ne devrait pas dépendre de la situation géographique", a déclaré Daniel Nadler, fondateur d’OpenEvidence.

Reuters a rapporté la semaine dernière qu’Anthropic avait mis en place un laboratoire dédié à la biologie physique, alors que l’entreprise étend ses ambitions en matière d’intelligence artificielle à la pharmacologie et que les craintes concernant la portée de l’IA gagnent le grand public, certains dirigeants et législateurs appelant à un ralentissement de son développement.

Anthropic et OpenEvidence n’ont pas divulgué les modalités financières de cette collaboration.

DIFFÉRENCES RÉGIONALES

Rien qu’en août, les cliniciens américains ont consulté OpenEvidence 42 millions de fois, selon Nadler. D’ici 2026, plusieurs centaines de millions d’Américains auront été traités par un médecin ayant utilisé OpenEvidence pour orienter les soins, a-t-il ajouté.

La technologie d’Anthropic assurera le soutien technique en arrière-plan, tandis qu’OpenEvidence adaptera le système aux différentes régions en tenant compte des infrastructures de santé, ont précisé les deux entreprises.

Plus tôt cette année, OpenEvidence a annoncé collaborer avec des organismes de santé au Rwanda et au Botswana afin d’adapter ses outils à des contextes où les profils épidémiologiques, les ressources diagnostiques et les traitements disponibles diffèrent considérablement de ceux des pays plus riches.

"Tout ce que nous développons pour ces régions s’adapte à leur contexte à 100 %", a déclaré Nadler.

Même lorsque les établissements médicaux ne disposent pas d’électricité 24 heures sur 24, la plupart des médecins possèdent un smartphone, a-t-il ajouté, ce qui leur donne accès à des informations médicales de qualité qui, il y a dix ans, n’étaient disponibles que dans des institutions de premier plan telles que la Mayo Clinic.

Le Dr Ahmed Bendary, cardiologue à l’université de Benha en Égypte, a déclaré que l’extension de cet accès au-delà des États-Unis et de l’Europe "constituerait un formidable bond en avant, en particulier dans les régions où les abonnements institutionnels aux principales revues médicales sont limités, ce qui rend les outils fondés sur des données probantes et utilisables au chevet du patient encore plus indispensables".