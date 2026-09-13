CORR OFFICIELLE-Ukraine-Frappe russe à la frontière avec la Pologne, des blessés à Odessa, selon Kyiv

(Bien lire §1-2 "une zone proche de la frontière" et non "un poste-frontière", à la suite d'une modification du message du ministre)

Une frappe de drone russe a touché une zone proche de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne dans la nuit de samedi à dimanche, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha.

"Les frappes barbares menées par la Russie à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, à Yahodyn, ne constituent pas seulement une poursuite de ses attaques contre nos frontières nationales", a-t-il écrit sur X.

"Il s'agit du terrorisme de Poutine qui frappe directement à la porte de l'UE et de l'Otan. Les barbares russes sont à vos portes, chers partenaires."

A Odessa, dans le sud de l'Ukraine, au moins cinq personnes ont été blessées dimanche matin lors d'une attaque russe, ont indiqué les autorités, au lendemain de frappes qui avaient fait deux morts dans la ville.

"Des quartiers résidentiels ont été endommagés dans plusieurs districts de la ville. Les autorités évaluent actuellement l'ampleur totale des dégâts", a déclaré sur Telegram le chef de l'administration militaire d'Odessa, Serhi Lysak.

Odessa, qui abrite le principal pôle portuaire d'Ukraine, a été la cible d'attaques récurrentes de missiles et de drones russes ces derniers mois, ce qui a entraîné la fermeture de site essentiels aux exportations du pays.

Selon les autorités, un drone russe avait frappé la ville samedi matin, touchant un immeuble d'habitation et faisant deux morts et 26 blessés.

Plusieurs autres régions ont également été prises pour cible lors d'attaques menées dans l'ouest de l'Ukraine qui se sont poursuivies toute la nuit et jusqu'au matin, ont indiqué dimanche les autorités régionales, sans faire état de victimes civiles dans l'immédiat.

L'armée ukrainienne a par ailleurs déclaré dimanche avoir frappé dans la nuit une raffinerie de pétrole dans la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie.

"L'opération a visé une unité clé de traitement du pétrole ainsi que les réservoirs de l'entreprise, qui soutiennent l'effort de guerre de la Russie contre l'Ukraine", a-t-elle indiqué sur Telegram.

(Pavel Polityuk, version française Benjamin Mallet)