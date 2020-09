Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Un vaccin pourrait être prêt en Chine en novembre Reuters • 15/09/2020 à 07:48









CORONAVIRUS: UN VACCIN POURRAIT ÊTRE PRÊT EN CHINE EN NOVEMBRE PEKIN (Reuters) - Les potentiels vaccins contre le coronavirus actuellement en développement en Chine pourraient être disponibles pour le grand public dès début novembre, a déclaré lundi soir une représentante du Centre chinois de prévention et de contrôle des maladies. Quatre vaccins candidats développés en Chine sont entrés dans l'ultime phase des essais cliniques. Des doses d'au moins trois vaccins expérimentaux ont été proposés aux travailleurs essentiels dans le cadre d'un programme d'urgence lancé en juillet. La "phase 3" des essais cliniques se déroule sans accroc et les vaccins pourraient être prêts pour la population en novembre ou décembre, a déclaré Guizhen Wu lors d'un entretien à la télévision publique. Elle a dit avoir elle-même reçu en avril un vaccin expérimental, sans préciser lequel, et ajouté ne pas avoir connu de symptômes anormaux au cours des derniers mois. (Roxanne Liu et Tony Munroe; version française Jean Terzian)

