Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Un cas de "recontamination" identifié en Chine Reuters • 12/08/2020 à 08:34









CORONAVIRUS: UN CAS DE "RECONTAMINATION" IDENTIFIÉ EN CHINE PEKIN (Reuters) - Un cas de "recontamination" par le nouveau coronavirus plusieurs mois après l'infection initiale a été identifié par les autorités de la ville de Jingzhou, dans la province du Hubei, dans le centre de la Chine. Selon les autorités locales, un test a confirmé le 9 août qu'une femme de 68 ans était à nouveau infectée par le nouveau coronavirus, après qu'un premier test réalisé le 8 février dernier avait déjà révélé une contamination par le SARS-CoV-2. Elle s'était rétablie dans l'intervalle. Cette patiente a été placée en quarantaine et sous traitement. Les tests de dépistage réalisés sur les personnes avec lesquelles elle avait été en contact se sont révélés négatifs. (Lusha Zhang, Judy Hua et Ryan Woo; version française Myriam Rivet, édité par Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.