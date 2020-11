Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Réouverture possible des salles de spectacle le 15 décembre, dit Bachelot Reuters • 26/11/2020 à 11:54









CORONAVIRUS: RÉOUVERTURE POSSIBLE DES SALLES DE SPECTACLE LE 15 DÉCEMBRE, DIT BACHELOT PARIS (Reuters) - Les salles de spectacle vivant, les théâtres, les cinémas et les musées pourront rouvrir le 15 décembre si la situation sanitaire le permet, a déclaré jeudi la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. S'exprimant dans le cadre de la conférence de presse détaillant les modalités de l'assouplissement des contraintes imposées pour enrayer l'épidémie, la ministre a ajouté que les conservatoires et les écoles de musique pourront à nouveau proposer des cours à compter du 15 décembre. En revanche, les classes de chant resteront fermées, a-t-elle dit. (Claude Chendjou et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.