Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Nouvelles mesures de restrictions à Marseille Reuters • 14/09/2020 à 18:36









CORONAVIRUS: NOUVELLES MESURES DE RESTRICTIONS À MARSEILLE MARSEILLE, Bouches-du-Rhône (Reuters) - Le préfet de région PACA Christophe Mirmand a annoncé lundi de nouvelles mesures de restrictions dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid dans un département des Bouches-du-Rhône qui présente le taux de prévalence le plus élevé de France Métropolitaine. Le port du masque est étendu à 26 communes du département, les visites dans les Ehpad sont limitées à une par jour avec seulement deux personnes, les soirées étudiantes et les sorties scolaires sont interdites et tout rassemblement statique de plus de dix personnes est interdit sur les plages et dans les parcs. Les spectacles ne pourront pas dépasser une jauge de 1 000 personnes et de nombreux évènements dont la foire de Marseille sont annulées. Toutes ces mesures s'appliquent jusqu'au 1er octobre.La préfecture a indiqué que ces mesures faisaient suite à une situation "dégradée" de l'épidémie. "La circulation du virus s'est accélérée et exige aujourd'hui que d'autres moyens soient mobilisés pour permettre de protéger la population", a déclaré lors d'une conférence de presse Christophe Mirmand. "Nous avons connu une dégradation constante en août et en septembre, dans certains endroits des Bouches-du-Rhône, le taux de prévalence atteint 312 cas pour 100.000 et un taux de positifs de 10,6%", a indiqué à la presse Philippe De Mester, le président de l'Agence Régionale de Santé Paca. "Nous allons atteindre un doublement des nombres de cas en moins de huit jours", a-t-il ajouté. "Nos réanimateurs nous disent que nous sommes très proches de la saturation", a confirmé Jean-Olivier Arnaud, directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) qui a dédié 155 lits aux patients Covid. (version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.