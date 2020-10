Coronavirus : Marseille pourrait avoir son propre conseil scientifique

Marseille veut réagir pour « ne plus être dépendant des chiffres de scientifiques parisiens ». C'est avec ces mots que Samia Ghalia a suggéré la création d'un conseil scientifique pour la cité phocéenne, relate La Provence dans le compte rendu du conseil municipal de Marseille du lundi 5 octobre. La deuxième adjointe à la mairie a, dans la foulée, annoncé sur Twitter que sa proposition avait été acceptée par Benoît Payant, le premier adjoint.

« Cet outil nous sera utile pour le #Covid et demain pour gérer au mieux les problèmes de santé publique », a-t-elle expliqué. La Provence évoque toutefois un conseil scientifique « départemental », quand Samia Ghali parle plutôt d'un « conseil scientifique de la ville » de Marseille. La création de ce conseil scientifique doit désormais être soumise à la maire Michèle Rubirola, elle-même médecin et « particulièrement sensible » à ces sujets, selon Benoît Payant. Peu de détails sur cette possible future instance ont filtré.

Joël Canicave, adjoint aux finances de la ville, avait toutefois donné quelques indices sur son rôle auprès de Made in Marseille. « Si la crise devait durer, j'aimerais la mise en place d'un conseil scientifique dans chaque ville, qui joue le rôle de référent, et qui permettrait de ne pas contester la réalité des chiffres, parce que là, on nous annonce des chiffres qui ne sont pas faux, mais qui retracent

... Lire la suite sur LePoint.fr