CORONAVIRUS: LES CONTAMINATIONS REPARTENT À LA HAUSSE EN FRANCE PARIS (Reuters) - La France a enregistré 14.064 nouvelles contaminations au COVID-19 et 313 nouveaux décès en l'espace de 24 heures, annonce mercredi le site Santé Publique France (SPF). Mardi, le nombre de nouvelles contaminations s'élevait à 8.083. Au total, le pays a comptabilisé 2.244.635 cas confirmés de COVID-19 et 53.816 décès, dont 37.002 à l'hôpital, selon SPF. Sur les sept derniers jours, 8.625 nouvelles hospitalisations ont été recensées, 1.212 en réanimation. (Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)

