Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le vaccin d'AstraZeneca efficace en moyenne à 70,4%, selon une analyse groupée Reuters • 08/12/2020 à 18:06









CORONAVIRUS: LE VACCIN D'ASTRAZENECA EFFICACE EN MOYENNE À 70,4%, SELON UNE ANALYSE GROUPÉE LONDRES (Reuters) - Le vaccin contre le COVID-19 mis au point par AstraZeneca et les chercheurs d'Oxford a montré une efficacité moyenne de 70,4% dans le cadre d'une analyse groupée des données intérimaires obtenues lors d'essais de stade avancé, annonce mardi l'université britannique. L'étude, publiée par le journal médical The Lancet, montre que l'efficacité du candidat vaccin a été de 62% pour ceux qui ont reçu deux doses complètes et de 90% dans un sous-groupe n'ayant reçu qu'une demi-dose puis une dose complète. AstraZeneca a commencé à soumettre des données aux autorités réglementaires du monde entier pour obtenir une homologation rapide, a déclaré Pascal Soriot, PDG du groupe anglo-suédois. "Nos chaînes d'approvisionnement mondiales sont opérationnelles, prêtes à commencer rapidement à livrer des centaines de millions de doses", ajoute-t-il le communiqué publié par l'Université d'Oxford. (Kate Kelland avec Ludwig Burger à Francfort, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.