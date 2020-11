Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Le confinement en France restera inchangé encore 15 jours, annonce Castex Reuters • 12/11/2020 à 18:47









CORONAVIRUS: LE CONFINEMENT EN FRANCE RESTERA INCHANGÉ ENCORE 15 JOURS, ANNONCE CASTEX PARIS (Reuters) - Le confinement en France face à l'épidémie due au nouveau coronavirus ne sera pas modifié au cours des deux prochaines semaines au moins bien qu'il semble produire de premiers effets, a annoncé jeudi le Premier ministre, Jean Castex. "Nous avons décidé de maintenir inchangé au moins pour les 15 prochains jours les règles du confinement", a déclaré le chef du gouvernement au cours d'une conférence de presse, quasiment deux semaines après l'entrée en vigueur de ce reconfinement. "Les commerces fermés (...) le resteront donc pour 15 jours supplémentaires", a dit Jean Castex. (Elizabeth Pineau, Jean-Michel Bélot et Bertrand Boucey)

