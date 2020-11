Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La Russie annonce que son vaccin Spoutnik V est efficace à 92% Reuters • 11/11/2020 à 13:42









CORONAVIRUS: LA RUSSIE ANNONCE QUE SON VACCIN SPOUTNIK V EST EFFICACE À 92% par Polina Ivanova MOSCOU (Reuters) - La Russie a annoncé mercredi 92% d'efficacité pour son vaccin expérimental Spoutnik V contre le COVID-19, selon le fonds souverain russe, deux jours après les résultats positifs de Pfizer et BioNtech et le jour où Moscou a signalé un pic des décès liés au coronavirus. Sur les 16.000 participants à l'essai de ce candidat vaccin développé par l'institut Gamaleya qui ont reçu deux doses de vaccin ou de placebo, 20 ont contracté le COVID-19, a déclaré le Fonds d'investissement direct russe (RDIF), qui s'occupe de son développement et de sa commercialisation à l'échelle mondiale. Le risque de contracter le COVID-19 était inférieur de 92% chez les personnes vaccinées avec le Spoutnik V par rapport à celles ayant reçu le placebo, a précisé le RDIF. En comparaison, le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont annoncé lundi 94 contaminations dans le cadre de l'essai de leur vaccin expérimental, pour 90% d'efficacité. Ce taux implique que pas plus de huit des 94 personnes ayant contracté le COVID-19 avaient reçu le vaccin. Ces taux d'efficacité sont bien supérieurs aux 50% exigés par la Food and Drug Administration (FDA), l'autorité de santé américaine, pour un vaccin contre le coronavirus. De son côté, le Fonds d'investissement direct russe a précisé que l'essai russe se poursuivrait pendant six mois supplémentaires et que les données de l'étude seraient également publiées dans une revue médicale internationale après un examen par les pairs. La Russie a par ailleurs fait état mercredi d'un pic de décès liés au coronavirus sur un jour, à 432, portant le bilan total des morts à 31.593. Les autorités ont également signalé 19.851 nouvelles infections au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le total national à 1.836.960. (Avec Kate Kelland, Ludwig Burger, Josephine Mason et Thyagaraju Adinarayan; version française Kate Entringer, édité par Henri-Pierre André)

