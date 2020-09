Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus-La préfecture d'Île-de-France adresse un rappel à l'ordre Reuters • 18/09/2020 à 11:23









CORONAVIRUS: LA PRÉFECTURE D'ÎLE-DE-FRANCE ADRESSE UN RAPPEL À L'ORDRE PARIS (Reuters) - La préfecture d'Île-de-France a appelé vendredi dans un communiqué la population francilienne à mieux respecter les recommandations sanitaires dans le contexte d'accélération de la propagation de l'épidémie de coronavirus. "La circulation très active du virus en Ile-de-France, en particulier à Paris et en petite couronne, se traduit depuis le début du mois de septembre par une augmentation de plus en plus significative de son impact sur l'offre de soins régionale", constate la préfecture. "Il faut souligner que la circulation du virus parmi les classes d'âge des 20-40 ans est très active, avec un taux de positivité qui atteint 9,6% pour les 20-29 ans. Le risque est désormais que la circulation du virus chez ces publics plus jeunes touche progressivement des personnes âgées ou fragiles et accélère ainsi l'augmentation des besoins de prise en charge sanitaire." Dans ce communiqué, le préfet de la région, le préfet de police de Paris et le directeur de l'Agence régionale de Santé appellent la population à se conformer aux "mesures barrières" et aux mesures déjà instaurées. Ils rappellent plusieurs règles déjà en vigueur dans les bars, café et restaurants où la station debout est interdite et demandent aux exploitants de respecter scrupuleusement les distances de sécurité. Ils demandent en outre à la population de renoncer aux rassemblements, tels que la "Fête des Voisins" prévue ce vendredi, s'ils ne sont pas en mesure de faire respecter les règles sanitaires. (Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.