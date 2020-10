Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La France n'exclut pas un reconfinement Reuters • 25/10/2020 à 11:37









CORONAVIRUS: LA FRANCE N'EXCLUT PAS UN RECONFINEMENT PARIS (Reuters) - Le gouvernement français n'exclut pas la possibilité d'un reconfinement pour faire face à la deuxième vague d'infections au nouveau coronavirus, a indiqué dimanche Cédric O, le secrétaire d'Etat en charge de la transition numérique. "Il ne faut absolument rien écarter et voir en fonction de l'évolution de l'épidémie ce qu'il faut faire", a déclaré Cédric O sur franceinfo en réponse à une question sur la possibilité d'un reconfinement. "Tout est possible", a ajouté le secrétaire d'Etat. La France, qui est devenue vendredi le septième pays au monde à avoir recensé plus d'un million de cas positifs au COVID-19, a étendu cette semaine les mesures de couvre-feu pour contenir la propagation du virus. Désormais, 54 départements, ainsi que la Polynésie française, sont concernés, soit 46 millions de Français. Santé publique France a fait état samedi d'un nouveau record de nouveaux cas de contamination avec 45.422 nouveaux cas confirmés en l'espace de vingt-quatre heures. Le nombre total de cas d'infection au COVID-19 depuis l'apparition du COVID-19 en France s'élève désormais à 1.086.497, avec un total de 34.645 décès. (Matthieu Protard)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.