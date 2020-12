Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: La FAA autorise la vaccination des pilotes et des contrôleurs aériens Reuters • 12/12/2020 à 18:04









CORONAVIRUS: LA FAA AUTORISE LA VACCINATION DES PILOTES ET DES CONTRÔLEURS AÉRIENS WASHINGTON (Reuters) - L'aviation civile américaine a donné son feu vert samedi à l'utilisation du vaccin anti-COVID-19 de Pfizer et BioNTech chez les pilotes et les contrôleurs aériens. Après leur vaccination, ils ne pourront voler ou effectuer des tâches ayant des implications en termes de sécurité pendant 48 heures, a précisé la Federal Aviation Administration (FAA). L'Agence ajoute qu'elle "surveillera la réaction des patients au vaccin et pourra ajuster cette décision si nécessaire pour assurer la sécurité aérienne". Les autorités sanitaires américaines avaient autorisé vendredi l'utilisation en urgence du vaccin de Pfizer et BioNTech. (David Shepardson, version française Jean-Philippe Lefief)

