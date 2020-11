Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'EMA pourrait se prononcer sur les vaccins d'ici la fin de l'année Reuters • 24/11/2020 à 11:54









CORONAVIRUS: L'EMA POURRAIT SE PRONONCER SUR LES VACCINS D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE DUBLIN (Reuters) - L'Agence européenne des médicaments (EMA) pourrait se prononcer d'ici la fin de l'année sur l'homologation des différents vaccins présentés récemment contre le COVID-19, a déclaré mardi sa nouvelle directrice. "En supposant que tout soit positif - nous devons examiner les données pour en être sûrs - dans le meilleur des cas, nous pourrions avoir un avis scientifique d'ici la fin de l'année", a déclaré Emer Cooke dans une interview accordée au journal Irish Independent. "(Les vaccins) ont été développés très rapidement, ce qui est très prometteur d'un point de vue scientifique, mais cela requiert une attention particulière sur les résultats et nous devons nous assurer de les évaluer aussi efficacement que possible sans compromettre nos normes scientifiques habituelles", a-t-elle ajouté. Selon Emer Cooke, l'objectif de l'EMA est de parvenir à une recommandation positive sur un calendrier similaire à celui de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, l'autorité américaine de la santé, qui devrait se prononcer à la mi-décembre sur le vaccin de Pfizer. AstraZeneca a présenté lundi un candit vaccin efficace jusqu'à 90% après celui annoncé la semaine dernière par Moderna, dont l'efficacité est de 94,5%, et celui du duo Pfizer/BioNTech, efficace à 95%. (Padraic Halpin; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

