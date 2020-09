Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: L'Autriche déconseille les voyages à Paris et en PACA Reuters • 24/09/2020 à 12:06









CORONAVIRUS: L'AUTRICHE DÉCONSEILLE LES VOYAGES À PARIS ET EN PACA VIENNE (Reuters) - L'Autriche déconseille désormais les voyages en Ile-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ainsi qu'à Prague, en raison des risques de contamination par le coronavirus. Dans un communiqué diffusé jeudi, le ministère autrichien des Affaires étrangères lève en revanche de précédentes restrictions visant la Suède. Outre la région parisienne et la région PACA, Vienne recommande d'éviter les séjours en Andorre, en Argentine, à Bahreïn, au Costa Rica, en Israël, au Koweït et dans les Maldives, ainsi qu'à Lisbonne et dans la région Nord du Portugal. Ces avis aux voyageurs entreront en vigueur lundi. (Francois Murphy, version française Jean-Stéphane Brosse)

