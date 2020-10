Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Eli Lilly interrompt l'essai d'un traitement aux anticorps Reuters • 13/10/2020 à 21:37









CORONAVIRUS: ELI LILLY INTERROMPT L'ESSAI D'UN TRAITEMENT AUX ANTICORPS NEW YORK (Reuters) - Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a annoncé mardi l'interruption d'un essai clinique d'un traitement expérimental aux anticorps contre le Covid-19 pour des raisons de sécurité sanitaire. Le traitement développé par Eli Lilly, parrainé par le gouvernement fédéral, est similaire à celui de Regeneron dont le président américain Donald Trump a bénéficié lors de son hospitalisation après sa contamination par le coronavirus. Dans un communiqué, Eli Lilly précise que cette interruption a été recommandée par un organisme indépendant, le DSMB (Data Safety Monitoring Board). "Lilly soutient cette décision du DSMB de garantir avec prudence la sécurité des patients qui participent à cette étude", ajoute le groupe pharmaceutique. En septembre, Eli Lilly avait demandé au régulateur américain d'autoriser un essai clinique de phase III de son traitement aux anticorps LY-CoV555, développé avec le laboratoire canadien de biotechnologie AbCellera, dans des maisons de retraite. L'action du groupe cédait près de 3% à Wall Street après cette annonce. (Michael Erman, version française Jean-Stéphane Brosse)

