Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: Disneyland Paris va fermer ses portes jeudi soir Reuters • 29/10/2020 à 16:10









CORONAVIRUS: DISNEYLAND PARIS VA FERMER SES PORTES JEUDI SOIR LOS ANGELES (Reuters) - Le parc d'attractions Disneyland Paris va fermer ses portes ce jeudi soir, se conformant ainsi aux mesures de confinement décidées par le gouvernement à partir de vendredi. "Suite aux dernières mesures prises par les autorités françaises, Disneyland Paris sera fermé à partir du 29 octobre au soir", indique le parc de loisirs sur son compte twitter Disneyland Paris, le site touristique le plus fréquenté de France, avait fermé ses portes au public en mars lors du premier confinement pour rouvrir ses portes au public en juillet avec un protocole sanitaire strict. En prévision des vacances de Noël, les réservations restent ouvertes pour des séjours du 19 décembre au 3 janvier. "Nous espérons être ouverts pendant cette période [des vacances de Noël], si les conditions sont réunies et les décisions gouvernementales le permettent", ajoute Disneyland Paris sur son site internet, précisant que le parc sera fermé du 4 janvier au 12 février inclus, soit au-delà de la période officielle du confinement. Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir un nouveau confinement en France jusqu'au 1er décembre, pour contrer la puissante "deuxième vague" épidémique liée au nouveau coronavirus.. Les parcs du Disney à Hong Kong, Shanghai, Tokyo et en Floride resteront pour leur part ouverts avec une capacité d'accueil limitée et des mesures de protection renforcées. Le parc Disneyland, en Californie, est en revanche fermé depuis mars. Le groupe Disney a annoncé en septembre son intention de supprimer 28.000 postes, la plupart dans les parcs d'attractions américains. (Lisa Richwine, version française Diana Mandiá, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.