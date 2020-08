Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Coronavirus: 1.604 nouvelles contaminations relevées en 24 heures en France Reuters • 06/08/2020 à 19:41









CORONAVIRUS: 1.604 NOUVELLES CONTAMINATIONS RELEVÉES EN 24 HEURES EN FRANCE PARIS (Reuters) - La France a recensé jeudi 1.604 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus en l'espace de 24 heures, un chiffre proche des 1.695 enregistrés la veille, un pic depuis le 30 mai, annonce la Direction générale de la santé. Le bilan de l'épidémie depuis le 1er mars s'établit à 30.312, soit sept décès de plus que mercredi. Le nombre de cas graves en réanimation est reparti à la hausse, à 390 contre 384 la veille. Le nombre de personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19 s'élève jeudi à 5.060, soit 88 de moins que mercredi. Alors que 45 départements français ont été placés en vigilance orange canicule, la DGS appelle à continuer à respecter les gestes barrières malgré les fortes chaleurs. "Les ventilateurs ne doivent pas être utilisés en collectivité, dans les milieux clos où se trouvent plusieurs personnes. Ils peuvent être utilisés dans le milieu familial, en l'absence de personnes malades ou par une personne seule", précise-t-elle. "Les masques ne doivent pas être humidifiés pour préserver leur efficacité." (Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

