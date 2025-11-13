Corée du Sud-Une camionnette fonce dans un marché, deux morts

(Bilan actualisé, précisions)

Deux personnes ont été tuées et 18 autres blessées jeudi en Corée du Sud lorsqu'une camionnette a traversé à vive allure un marché à Bucheon, ville située à vingtaine de kilomètres de Séoul, ont déclaré les autorités et les médias sud-coréens.

Deux personnes victimes d'un arrêt cardiaque ont été déclarées mortes, a rapporté l'agence Yonhap.

La camionnette a soudainement accéléré en direction du marché en plein air, où elle a parcouru environ 150 mètres dans une allée bordée d'étals avant de s'arrêter, a dit un responsable des pompiers lors d'une conférence télévisée. Sur des images de caméras de surveillance diffusées à la télévision sud-coréenne, on peut voir un véhicule bleu traverser le marché à vive allure avant de terminer sa course dans un stand.

La police a arrêté le conducteur, sexagénaire, pour l'interroger, a rapporté Yonhap.

Selon le responsable des pompiers, il a imputé l'accident à une soudaine accélération incontrôlée de son véhicule, a dit le responsable des pompiers.

Il n'était pas sous l'emprise de l'alcool, a dit un représentant de la police lors de ce même point presse.

(Jack Kim et Heejin Kim; version française Jean Terzian et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)