 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Corée du Sud-Une camionnette fonce dans un marché, deux morts
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 10:06

(Bilan actualisé, précisions)

Deux personnes ont été tuées et 18 autres blessées jeudi en Corée du Sud lorsqu'une camionnette a traversé à vive allure un marché à Bucheon, ville située à vingtaine de kilomètres de Séoul, ont déclaré les autorités et les médias sud-coréens.

Deux personnes victimes d'un arrêt cardiaque ont été déclarées mortes, a rapporté l'agence Yonhap.

La camionnette a soudainement accéléré en direction du marché en plein air, où elle a parcouru environ 150 mètres dans une allée bordée d'étals avant de s'arrêter, a dit un responsable des pompiers lors d'une conférence télévisée. Sur des images de caméras de surveillance diffusées à la télévision sud-coréenne, on peut voir un véhicule bleu traverser le marché à vive allure avant de terminer sa course dans un stand.

La police a arrêté le conducteur, sexagénaire, pour l'interroger, a rapporté Yonhap.

Selon le responsable des pompiers, il a imputé l'accident à une soudaine accélération incontrôlée de son véhicule, a dit le responsable des pompiers.

Il n'était pas sous l'emprise de l'alcool, a dit un représentant de la police lors de ce même point presse.

(Jack Kim et Heejin Kim; version française Jean Terzian et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:44

    Les droitardés vont encore accuser les islamistes.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank